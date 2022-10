Dragon Ball Super: Super Hero ma con lo stile degli anni '90: ecco una locandina old style

Dragon Ball Super: Super Hero ha uno stile nettamente diverso rispetto ai predecessori. Ormai sono lontani gli anni '90 e quel tipo di visual che ha reso famoso Dragon Ball Z. Con Dragon Ball Super, la saga si è attestata su nuovi toni e un character design molto più morbido, ma tutto è cambiato ancora con l'inserimento della 3DCG.

Il film con Gohan e Piccolo protagonisti non è stato realizzato con le solite tecniche e per questo molti appassionati hanno iniziato a domandarsi come sarebbe stato animato Dragon Ball Super: Super Hero se fosse stato disegnato col metodo tradizionale. Sono così spuntate in rete, nel corso degli ultimi mesi, svariate immagini con le proposte dei fan. Per pubblicizzare film del genere però ci vogliono anche le locandine adeguate.

E a questo ci pensa Salva Makoto, uno degli illustratori del web dedicati a Dragon Ball più famosi. Il suo tentativo di creare una locandina di Dragon Ball Super: Super Hero ma in stile anni '90, come quelle preparate per i vecchi film della saga, vede Gohan al centro con l'abito donatogli da Piccolo, mentre sulla destra in penombra c'è la sua versione trasformata Gohan Beast. Sulla sinistra, nei vari riquadri, ci sono alcuni dei personaggi che compaiono nel film.

Sicuramente è un'interfaccia molto diversa rispetto a quella vista pubblicizzata negli scorsi mesi in Giappone e nel resto del mondo.