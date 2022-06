E se Dragon Ball Super: Super Hero avesse uno stile grafico tradizionale?

L'11 giugno 2022, Dragon Ball Super: Super Hero è atterrato nei cinema giapponesi. Sebbene il suo debutto non sia andato come quello di Dragon Ball Super: Broly, il film ha regalato agli spettatori diversi momenti emozionanti, tra cui anche delle nuove trasformazioni. La gran sorpresa, è stata però la grafica rivoluzionaria in 3DCG.

Sin dalle primissime fasi di marketing, TOEI Animation ha puntato forte sulla pubblicizzazione del nuovo stile grafico. Per il franchise di Dragon Ball, da sempre legato al disegno 2D, questo è stato un incredibile atto di coraggio, che avrebbe potuto compromettere la fedeltà di una certa fetta di pubblico. L'esperimento, però, secondo i fan giapponesi sarebbe riuscito a pieni voti, grazie a delle animazioni fluide e gradevoli all'occhio.

Tuttavia, i più nostalgici continuano a chiedersi se effettivamente Dragon Ball Super: Super Hero non sarebbe stato un film migliore se avesse adottato una grafica tradizionale, simile a quella dell'anime Dragon Ball Super. Per soddisfare questa richiesta, un gruppo di animatori di TOEI Animation si è riunito assieme a un famoso youtuber per immaginare Super Hero con un tradizionale stile bidimensionale. Nel frattempo, Akira Toriyama ha risposto alle domande sulla produzione di Dragon Ball Super: Super Hero.

Artisti come Andie Chu, Barkarott e Glas hanno provato a ricreare alcuni frame tratti dal lungometraggio, che vede Gohan e Piccolo come star indiscusse, con una grafica più "old style". Il risultato, come vedete dal filmato presente nella parte alta dell'articolo, sarebbe stato ugualmente soddisfacente, anche se probabilmente avrebbe suscitato meno attrattiva.

Per il futuro, secondo voi, TOEI Animation dovrebbe puntare sullo stile grafico utilizzato in Dragon Ball Super: Super Hero, oppure restare fedele a quello tradizionale adottato in Dragon Ball Super?