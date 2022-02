Dragon Ball Super: Super Hero: uno storico villain farà il suo ritorno nel film?

Akira Toriyama è piuttosto abile a ripescare gli elementi dal passato in un'elaborata operazione nostalgia e in più di un'occasione alcuni vecchi personaggi sono tornati al centro dei riflettori. Il palcoscenico di Dragon Ball Super: Super Hero sembra inoltre adatto ad un particolare ritorno.

Esattamente tra due giorni si terrà un evento a tema DBS: Super Hero in cui verranno annunciate inedite novità sul film, presumibilmente un nuovo trailer con contenuti aggiuntivi. Proprio in quella data, inoltre, si pensa che TOEI Animation svelerà uno dei villain che tornerà al centro della scena che, stando a recenti indizi, sarebbe proprio Cell.

In un'immagine promozionale rilasciata all'evento Dragon Ball Battle Hour che si è tenuto nella giornata di ieri, Goku calpesta una carta in modo tale da oscurarne il volto ma tale individuo non sarebbe altri che l'androide perfetto del Dr. Gelo. Già qualche voce di corridoio sul ritorno del personaggio era emersa a tal proposito, nonché un indizio dalla locandina che nasconderebbe proprio il nome di Cell attraverso la pronuncia in giapponese.

Non ci resta dunque che attendere ancora qualche giorno per scoprire le novità preparate per noi da TOEI Animation. E voi, invece, gradireste un ritorno di Cell alla luce del ruolo di primo piano che avrà Gohan nel film? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.