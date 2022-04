Dragon Ball Super: Super Hero, svelata una nuova immagine di Fat Gotenks

L'attesa per Dragon Ball Super: Super Hero sta finalmente per esaurirsi. Il film dovrebbe esordire nei cinema giapponesi a giugno, tra poco più di un mese, e mostrare a tutti le nuove e moderne animazioni di TOEI Animation. I fan si stanno già interrogando sulla timeline di Dragon Ball Super: Super Hero.

Infatti, non ci è ancora dato sapere se il film diventerà canonico all'interno di Dragon Ball Super o rimarrà uno stand alone. Gli indizi ci portano a credere in un collegamento futuro con la serie principale, ma per ora questa è soltanto un'ipotesi. La pubblicità del lungometraggio nel frattempo sta invadendo ogni media in Giappone, come la pagina di Shonen Jump dedicata a Pan di Dragon Ball Super: Super Hero.

Un fan ha scovato un'immagine del film, che è stata condivisa su Twitter da @Renaldo_Saiyan e ci mostra Fat Gotenks, la versione errata e più corpulenta della fusione tra Goten e Trunks. In primo piano nell'immagine troviamo Goten e Trunks che eseguono l'ultimo passo della danza di fusione, e dietro di loro il titolo del film. Sullo sfondo, Fat Gotenks che spadroneggia su tutti e, alle sue spalle, ancora Goten e Trunks così come compariranno in Dragon Ball Super: Super Hero.

La fonte dell'immagine non è nota, anche se sembrerebbe una pagina di una rivista giapponese. Siete pronti per ritrovare la forma sbagliata di Gotenks in Dragon Ball Super: Super Hero?