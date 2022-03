Dragon Ball Super: Super Hero, svelati i segreti del nuovo Esercito del Fiocco Rosso

Nonostante il film Dragon Ball Super: Super Hero sia stato rimandato a data da destinarsi, l'hype dei fan non è assolutamente calato. Il nuovo lungometraggio del franchise creato da Akira Toriyama può contare su un grande seguito, che il maestro ha saputo costruirsi con le sue storie nel corso degli anni.

Dragon Ball Super: Super Hero è stato rimandato a causa dell'attacco hacker a TOEI Animation, studio al lavoro sul film. La sua uscita, prevista per il mese di aprile 2022 nei cinema nipponici, è stata rimandata a data da destinarsi. Fortunatamente il cast al lavoro sulla produzione di tanto in tanto fa trapelare ai fan qualche informazione.

Durante l'Anime Japan, il regista di Dragon Ball Super: Super Hero Tetsuro Kodama ha svelato qualche segreto riguardante il nuovo Esercito del Fiocco Rosso, che tornerà ad essere l'antagonista principale dei Guerrieri Z dopo molto tempo.

Parlando del design del quartier generale del Fiocco Rosso, Kodama ha spiegato: "Abbiamo sviluppato l'immagine partendo dal concept del maestro Toriyama. Possiamo quindi vedere in essa un grande cratere in un'area mostruosa, al cui centro la città sembra un parco. Deve dare l'idea che il Fiocco Rosso risieda effettivamente lì. Essendo in una valle, non possono circolare le automobili, e così la zona è attraversata da una monorotaia."

Riguardo all'aspetto di tutto ciò che riguarda il nuovo Esercito del Fiocco Rosso, Kodama si è espresso così: "Per quanto riguarda gli aerei, le giacche da battaglia e le moto volanti, abbiamo deciso di rendere tutto uguale al manga. Abbiamo avuto cura di creare un design moderno ma che non possa sembrare fuori contesto."

Il rinvio di Dragon Ball Super: Super Hero permetterà di migliorarne la qualità, secondo il direttore delle animazioni. Certo è che l'attesa si sta facendo snervante, e speriamo che possa essere perdonata con un capolavoro da parte di TOEI Animation.