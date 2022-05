Dragon Ball Super: Super Hero, svelati i titoli dei 23 brani della colonna

L’11 giugno 2022 debutterà nelle sale giapponesi Dragon Ball Super: Super Hero, atteso film che ha ricevuto anche un nuovo teaser. Considerata l’imminente uscita, e l’entusiasmo dei fan, Toei Animation continua a rivelare dettagli su diversi aspetti della produzione, come tutte le tracce che comporranno la colonna sonora della pellicola.

L’utente @DbsHype ha infatti pubblicato sui social il post che trovate in calce, dove vengono riportati accuratamente i 23 brani composti da Naoki Sato, musicista conosciuto anche per i suoi contributi a film come Doraemon del 2014 e il sequel del 2020. Come spesso accade i singoli titoli delle tracce possono far trapelare alcuni dettagli sugli eventi principali della trama, ed essendo in un determinato ordine lasciano intendere il ritmo con cui si passerà da una sequenza all’altra, o anche l’entrata in scena di un personaggio.

Tra titoli normali e che non sembrano suggerire molto appaiono Beerus & Chelye, che conferma il ritorno del membro dell’esercito di Freezer incontrato nel film Dragon Ball Super: Broly. Altro titolo che suscita interesse è Awakening della dodicesima traccia, che potrebbe riferirsi al potere latente di Gohan, molto discusso negli ultimi giorni. Il brano 18 invece, intitolato Mysterious Light Rays, fa pensare ad una tecnica mai mostrata prima nella serie. Diteci cosa ne pensate di questi nuovi dettagli lasciando un commento qui sotto.