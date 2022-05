Dragon Ball Super: Super Hero, svelato altro merchandise: ecco le medaglie collezionabili

L'esordio nei cinema giapponesi di Dragon Ball Super: Super Hero, fissato per l'11 giugno, è sempre più vicino. Il nuovo lungometraggio del franchise prodotto da TOEI Animation avrà delle animazioni innovative, già mostrate nel trailer di Dragon Ball Super: Super Hero, che hanno diviso i fan: come tutte le novità, c'è chi le apprezza e chi le odia.

Ad accompagnare l'esordio del film, ci sarà un vasto merchandise, che parte dai gadget più classici (penne, carte collezionabili, figures) fino ad arrivare a collaborazioni con brand famosi e prodotti alimentari. Gli ultimi oggetti di merchandise presentati sono le bottigliette d'acqua minerale di Dragon Ball Super: Super Hero.

Oltre ad esse, sono in arrivo anche le medaglie collezionabili del film, realizzate in plastica con incollata sopra l'illustrazione di uno dei protagonisti. Un tweet di @DBSChronicles ci svela quattro dei personaggi presenti sulle medaglie di Dragon Ball Super: Super Hero, ovvero Goku, Gohan, Pan e Magenta, membro dell'Esercito del Fiocco Rosso.

Esercito del Fiocco Rosso che, come ben sappiamo, sarà il principale antagonista dei Guerrieri Z in Dragon Ball Super: Super Hero. Il film vedrà anche il ritorno alla battaglia di Gohan, che sarà il protagonista principale assieme al suo maestro Piccolo. Il figlio di Goku sarà in grado di affrontare la nuova minaccia? Non ci resta che attendere l'11 giugno per scoprirlo.