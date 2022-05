Dragon Ball Super: Super Hero, tante novità da queste immagini inedite

È passato molto tempo dall'annuncio di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film del franchise che riporterà Goku e compagni sullo schermo. All'inizio le informazioni sul film si concentravano su pochi dettagli, ma negli ultimi mesi sono state rivelate diverse novità. Queste non si fermano, con l'arrivo nelle sale che si avvicina sempre di più.

Dalla rivista V-Jump arrivano altre novità su Dragon Ball Super: Super Hero, con ben cinque pagine dedicate al film. L'utente Kamisama le ha raccolte e le ha pubblicate su Twitter, come si può vedere dalle foto in basso. Si parte con una prima panoramica della base del nuovo Red Ribbon, una struttura situata in un canyon gigantesco gestito da Magenta, il nuovo leader dell'organizzazione.

C'è poi spazio per il trio formato da Gohan, Piccolo e Pan. Se Gohan è in abiti che già conosciamo, viene rivelato che Piccolo per un breve frangente è travestito anche da poliziotto con casco integrale. C'è poi un'altra pagina dedicata al trio di saiyan formato da Goku, Vegeta e Broly che avranno quindi scene importanti nel progetto. Infine c'è anche tempo per mostrare Bulma con la tuta giallo ocra della Capsule Corporation.

Viene quindi confermato che Gohan e Piccolo avranno di nuovo ruoli di rilievo e che Broly farà il suo ritorno dopo la pellicola a lui dedicata.