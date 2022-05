Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo teaser trailer all'insegna di Gohan

Manca sempre meno all'approdo di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film legato al franchise di Akira Toriyama che approfondiremo a dovere, e come di consueto, tra le nostre pagine. In attesa del debutto del film in Giappone, diamo un'occhiata all'ultimo trailer andato in onda nelle scorse ore.

TOEI Animation ha intensificato la campagna promozionale in vista dell'imminente lancio del film nel Sol Levante. Per l'occasione, infatti, la produzione ha iniziato a diffondere sui social alcuni teaser trailer dalla durata di pochi secondi con un paio di anticipazioni sul lungometraggio in questione. Se nell'ultimo PV hanno fatto la loro apparizione Bulma e Majin Buu, nel più recente lo staff ha puntato i riflettori su Gohan e la piccola Pan.

Proprio il figlio di Goku è stato il protagonista della nuova clip, la stessa allegata in calce alla notizia, in cui lo vediamo combattere con tutte le forme finora conosciute: da quella base, passando per il Super Saiyan, fino alla forma 'Supremo'. Il video si conclude con una bellissima scena in cui Gohan, con gli abiti a brandelli, viene raggiunto dalla figlia Pan che corre ad abbracciarlo.

Si tratta dunque dell'ennesimo teaser in cui viene ribadito il ruolo centrale del giovane Saiyan all'interno di Dragon Ball Super: Super Hero. E voi cosa ne pensate di questo filmato promozionale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.