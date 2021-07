Dragon Ball Super: Super Hero e la teoria dei fan, sarà incentrato su Great Saiyaman?

Annunciato ufficialmente nel Goku Day di maggio 2021, è stato finalmente rivelato il titolo del nuovo film di Dragon Ball Super in uscita nel 2022 con i primi dettagli e character design. Molta dell'attenzione è andata proprio al metodo di animazione, incentrato sulla computer grafica.

Tuttavia anche il titolo e i personaggi presentati hanno attirato l'attenzione. Ovviamente c'è sempre Goku, il protagonista immancabile di Dragon Ball Super, a sorpresa di tutti c'è una Pan più cresciuta e che indica quindi un timeskip e poi due personaggi inediti che sembrano preparati appositamente per essere gli avversari di un supereroe. Tra l'altro, proprio il titolo Dragon Ball Super: Super Hero richiama alla presenza di un supereroe.

Sembra quindi il film perfetto per il ritorno di Gohan, o meglio di Great Saiyaman. Svestiti i panni da tempo di questo misterioso combattente con le danze particolari e il costume verde e nero, ci potrebbe essere di nuovo bisogno di lui. Inoltre la presenza di Pan sembra voler indicare una forte presenza della seconda generazione della famiglia Son.

Rivedremo Gohan in calzamaglia, magari insieme a Videl che per lungo tempo gli aveva fatto da spalla, per guadagnarsi il rispetto della piccola Pan? Lo scopriremo nei prossimi mesi con i prossimi dettagli di Dragon Ball Super: Super Hero.