Dragon Ball Super: Super Hero, Toriyama sta già lavorando a nuove idee per il film futuro

Dragon Ball Super: Super Hero è finalmente arrivato nelle sale giapponesi. Inizialmente previsto per aprile, l'attacco hacker ha costretto Toei Animation a spostare l'uscita di qualche mese. Il successo del film rispetto a Broly per ora è stato notevole, con ulteriori dati positivi che verranno raccolti nel corso delle prossime settimane.

Eppure, le menti dietro la produzione sono sempre in fermento. Come accadde tra il 2018 e il 2019, con Broly appena uscito nelle sale ma con la produzione già impegnata a tirare fuori idee per un film successivo, anche ora sta accadendo la stessa cosa. Dragon Ball Super: Super Hero ha appena debuttato eppure già si parla del futuro film del franchise.

A parlare è il produttore Akio Iyoku che ha rivelato la situazione attuale sul prossimo film di Dragon Ball Super. "Cosa ci sarà dopo? Beh, se me lo chiedete, è già in corso la produzione di un nuovo progetto! Super Hero ci ha richiesto cinque anni di lavorazione, quindi è naturale che stiamo già lavorando a cosa ci sarà dopo! Toriyama-sensei stesso lavora sempre a nuovi concept e idee per Dragon Ball, dopotutto. Stiamo tutti pensando a cosa vogliamo mostrare al mondo la prossima volta.

Il sequel di Super Hero potrebbe uscire nel 2024 secondo alcune voci, ma prima bisognerà vedere in Italia il nuovo film di Dragon Bal lSuper.