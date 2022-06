Dragon Ball Super: Super Hero, Toriyama spiega il nome del nuovo nemico e il concept

Akira Toriyama sta andando a ruota libera negli ultimi giorni. Lo storico mangaka di Dragon Ball è ancora in attività e, nonostante non sia più un autore a tempo pieno come lo era negli anni '80 e '90, dà comunque contributi e idee per i seguiti della sua creatura che Toyotaro e Toei Animation stanno portando avanti.

Con l'uscita nei cinema giapponesi di Dragon Ball Super: Super Hero, Toriyama sta condividendo illustrazioni di vario genere, ma sta anche svelando dettagli dietro la creazione dei nuovi personaggi e delle trasformazioni inedite. Dopo aver rivelato il nome della nuova forma di Gohan, il mangaka si concentra sul nemico del film.

Come ormai ben noto, è Cell l'antagonista di Dragon Ball Super: Super Hero. Il dottor Hedo ha ricreato l'essere perfetto ma dandogli le stesse sembianze che aveva durante la sua seconda trasformazione, anche se con alcune modifiche sostanziali sia nei dettagli che nelle dimensioni. Il nome vero e proprio è Cell Max: "Cell era un potente e terrificante nemico creato dal Dottor Gelo tramite la manipolazione delle cellule. Stavolta, il nipote di Gelo, Hedo, ha usato il suo genio per creare Cell Max, una versione più grande e forte basata sulla creazione originale di Cell. Tuttavia, Hedo ha creato Cell Max soltanto perché è ciò che voleva Magenta, quindi non è molto affezionato a lui."

Toriyama poi rivela anche un'altra curiosità: "Un gigante dai colori vistosi che infuria in giro urlando, quindi mi sento un po' dispiaciuto per il doppiatore. Ed è anche un veterano. Mi spiace molto." Ci vorrà ancora qualche mese prima di vedere in Italia Dragon Ball Super: Super Hero.