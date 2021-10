Dragon Ball Super: Super Hero, torna un vecchio nemico! Chi ostacolerà i Guerrieri Z?

Tra le varie informazioni emerse durante il panel di Dragon Ball Super: Super Hero che si è svolto al New York Comic-Con 2021, è emerso il nome di un vecchio nemico che Goku ha già affrontato e sconfitto numerose volte. Parliamo dell'Armata del Fiocco Rosso, la più grande organizzazione criminale del mondo creato da Toriyama.

Per chi non dovesse ricordarlo, Son Goku combatte il Red Ribbon sin dalla sua primissima avventura. Quando era solamente un bambino, infatti, ha affrontato e sconfitto i pericolosi membri dell'organizzazione, tra cui l'insidioso killer Taipai.

La lotta contro il Fiocco Rosso è poi proseguita in Dragon Ball Z con la Saga degli Androidi. Cell, C-17, C-18 e gli altri androidi, infatti, sono frutto della perversa mente del Dottor Gelo, scienziato malvagio del Red Ribbon che utilizzò la tecnologia avanzata dell'organizzazione per dare vita a questi potentissimi combattenti.



In un revival del passato, in Dragon Ball Super: Super Hero Goku dovrà affrontare il Fiocco Rosso per l'ennesima volta. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro cosa stia architettando questa organizzazione malvagia. I nuovi protagonisti inediti, Gamma 1 e Gamma 2, sembrano però essere dalla loro parte.

Vi lasciamo al primo trailer ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero, presentato nel corso del NYCC 2021.