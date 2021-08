Dragon Ball Super: Super Hero, tornerà Gotenks? Ecco come potrebbe apparire da adulto

Il film del 2022 di Dragon Ball Super è stato annunciato sbadatamente da Toei Animation, con un leak che ha portato alla conoscenza in anticipo dell'esistenza del nuovo prodotto. Sono state formulate varie teorie e ipotesi su ciò che sarebbe stato raccontato, ma con le novità ufficiali di Dragon Ball Super: Super Hero è diventato tutto più chiaro.

Oltre alla tecnica di animazione, che sarà concentrata sul 3DCG, abbiamo anche potuto conoscere qualche piccolo dettaglio della storia di Dragon Ball Super: Super Hero, che vedrà due nuovi nemici e un timeskip. Già, perché l'immagine di Pan ha fatto capire che passerà qualche anno in Dragon Ball Super: Super Hero, portandoci più o meno al periodo dell'ultimo Torneo Tenkaichi visto alla fine di Dragon Ball Z.

Sarà poco prima o poco dopo? Non lo sappiamo, ma finalmente potremo vedere Goten e Trunks ormai adolescenti e quasi giovani adulti. Adesso che non sono più bambini potrebbero riprendere parte ai combattimenti e quindi riportarci Gotenks, uno dei personaggi più forti del mondo delle sette sfere. Ma come apparirebbe adesso?

Il fan Angel ha voluto proporre ai fan la sua versione, con Gotenks adulto visibile nel tweet in basso, sempre con la sua solita espressione presuntuosa. Vi piacerebbe rivederlo in Dragon Ball Super: Super Hero?