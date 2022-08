L'AD di Dragon Ball Super: Super Hero tornerà a lavorare alla serie nel prossimo progetto

Dragon Ball Super: Super Hero è stato un successo su tutti i fronti e tra una manciata di settimana la pellicola sarà distribuita in Italia grazie a Crunchyroll. Ad ogni modo, già da un paio di settimane sono iniziate a circolare voci sul futuro della serie, a partire dall'attesissimo seguito.

Qualche giorno fa un noto insider ha riportato la clamorosa indiscrezione dell'imminente annuncio di Dragon Ball Super 2 che potrebbe arrivare a settimane se non a giorni. La fonte, che sembra conoscere qualche dettaglio in più a riguardo, ha lasciato sottintendere anche la presenza di famosi animatori al progetto, sintomo di un comparto tecnico che dovrebbe lasciare meno scontenti i fan rispetto alla passata stagione.

A tal proposito, nelle score Chikashi Kubota, Animation Director di DBS: Super Hero, in risposta ad un utente che lo elogiava del lavoro svolto nel film, ha rivelato che tornerà in futuro a lavorare alla serie. Si tratta di una conferma interessante visto che si tratta di una personalità piuttosto nota del settore nonché di una conferma indiretta del ritorno di Dragon Ball Super.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per tutte le conferme del caso, fino ad allora continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento a riguardo.