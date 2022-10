Dragon Ball Super: Super Hero, un trailer amatoriale modifica il film con scene inedite

Dragon Ball Super: Super Hero si è rivelato un progetto riuscito nonostante la computer grafica non avesse inizialmente riscosso grande clamore all'interno della community dedicata. Merito del successo del film, infatti, è stato soprattutto dello studio TOEI Animation che è riuscito a rivitalizzare un certo personaggio.

La nuova forma di Gohan e l'inedito power-up di Piccolo hanno contribuito ad aumentare l'epicità del lungometraggio che ha fatto parlare di sé anche per il ritorno di Cell, seppur quest'ultimo non nei panni dell'iconico villain che tutti conoscevamo. Ad ogni modo, all'interno della community ha fatto recentemente parlare di sé il lavoro di un animatore che ha realizzato una clip davvero strepitosa.

L'utente Blue Animation, infatti, ha recentemente rivelato un trailer di un progetto a cui sta lavorando, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia, che reinterpreta a modo suo Dragon Ball Super: Super Hero. Si tratta di una clip dalla durata di poco più di un minuto e mezzo che mostra in primo luogo la presenza di Gogeta e quella di Cell in una forma mai vista prima. A sfidare l'antagonista, invece, è sempre Gohan ma nello stadio di Super Saiyan 4.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo video realizzato da Blue Animation, vi piace l'idea? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.