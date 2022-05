Dragon Ball Super: Super Hero, ecco il nuovo trailer con la furia di Gohan

Si avvicina sempre di più il momento della prima proiezione di Dragon Ball Super: Super Hero nelle sale cinematografiche nipponiche. Il film in realtà doveva già essere nel pieno della proiezione da tempo, ma i problemi in casa Toei Animation di marzo hanno lasciato il segno, portando il progetto al rinvio di qualche mese.

Quel momento si avvicina, mentre Crunchyroll presenta il trailer internazionale. Ora non resta che attendere qualche altra settimana per rivedere Goku e gli altri personaggi di Dragon Ball Super in azione in Super Hero, che porterà nuovi nemici e forse anche qualche trasformazione inedita. Al centro degli eventi sembra esserci Gohan che potrebbe evolversi definitivamente.

Intanto l'account Twitter ufficiale rivela un nuovo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero, di pochi secondi - appena 30 - ma conferma ancora una volta il coinvolgimento di tanti personaggi. C'è Goku, c'è Piccolo e non manca Gohan che nel trailer arriva e poi si trasforma con una potenza inaudita, scatenando un notevole fascio d'oro. Pochi secondi anche per i cattivi Gamma 1 e Gamma 2, oltre che per la piccola Pan. Goten e Trunks compaiono in azione, mentre nel finale si intravede una enorme capsula rossa che sembra distruggersi, cosa sarà?

Il film di Toei Animation esordirà nelle sale giapponesi l'11 giugno 2022, mentre in Italia e all'estero arriverà in seguito.