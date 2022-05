Dragon Ball Super: Super Hero, il trailer internazionale preparato da Crunchyroll

Lo stop dopo il film Dragon Ball Super: Broly è stato lungo. Toei Animation si stava però già dedicando da tempo a un nuovo lungometraggio che potesse tenere in vita il lato anime del brand Dragon Ball. È nato così Dragon Ball Super: Super Hero, pellicola in 3DCG che in Giappone arriverà a giugno, in ritardo rispetto ai primi programmi.

Nel paese del Sol Levante è comunque chiara la data di uscita di questo film. Al resto del mondo ci penserà invece Crunchyroll che ha annunciato che avrebbe portato Dragon Ball Super: Super Hero in Italia. In realtà, il portale arancione e l'azienda Sony Pictures Entertainment hanno annunciato congiuntamente che il film arriverà nei cinema di tutto il mondo. Secondo i programmi, sarà proiettato sia in giapponese con sottotitoli che doppiato.

Dragon Ball Super: Super Hero sarà il primo a essere proiettato a livello mondiale con marchio Crunchyroll. Il film è previsto per l'estate, quindi pochi mesi dopo l'uscita in Giappone. In contemporanea, per festeggiare l'evento, Crunchyroll ha trasmesso il trailer internazionale di Dragon Ball Super: Super Hero, che riprende le scene dei video passati ma con l'aggiunta di sottotitoli in inglese e scritte promozionali tradotte.



Va sottolineato che Crunchyroll non ha ancora divulgato i piani per ogni singolo paese, pertanto bisognerà attendere ancora per conoscere nei dettagli la situazione di Dragon Ball Super: Super Hero in Italia.