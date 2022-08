Dragon Ball Super: Super Hero, trailer italiano, data e le voci ufficiali da Crunchyroll

Questo è stato un anno importante per Dragon Ball. Il brand, dopo qualche anno di pausa, è tornato finalmente a mostrarsi in versione animata: Toei Animation ha infatti prodotto negli ultimi tempi il film Dragon Ball Super: Super Hero. In Giappone, il lungometraggio ha già ottenuto ottimi risultati, ma adesso è il momento del resto del mondo.

Come era già stato annunciato, sarà Crunchyroll a occuparsi di portare Dragon Ball Super: Super Hero in Italia. E proprio oggi 23 agosto, il portale di streaming ha fatto una sorpresa al pubblico dell'opera di Akira Toriyama. Sia su Youtube che sui suoi social, Crunchyroll ha pubblicato il trailer di Dragon Ball Super: Super Hero doppiato in italiano.

La scelta è ricaduta su uno dei video già pubblicati in Giappone alcuni mesi fa, ovviamente tradotto e doppiato nella nostra lingua. In questo trailer vengono messi bene in mostra sia Gohan che Piccolo, i due protagonisti del film, oltre agli antagonisti Gamma 1 e Gamma 2. I due androidi daranno battaglia, ma sembra esserci anche un'altra sorpresa nel finale. Intanto Crunchryoll ha comunicato anche i doppiatori ufficiali di Dragon Ball Super: Super Hero, col doppiaggio affidato a Giorgio Bassanelli Bisbal presso lo studio di doppiaggio CDR:

Beerus: Lorenzo Scattorin

Broly: Mario Bombardieri

Bulma: Emanuela Pacotto

Carmine: Alberto Bognanni

Cheelai: Katia Sorrentino

Dende: Mirko Cannella

Dr. Hedo: Alberto Franco

Gamma 1: Francesco Venditti

Gamma 2: Gianluca Izzo

Gohan: Davide Garbolino

Goku: Claudio Moneta

Goten: Patrizio Prata

Korin: Massimo Corizza

Krillin: Luigi Scribani

Lemo: Antonio Palumbo

Magenta: Pierluigi Astore

No. 18: Debora Magnaghi

Pan: Chiara Fabiano

Piccolo: Luca Ghignone

Shenron: Neri Marcoré

Trunks: Simone D'Andrea

Vegeta: Gianluca Iacono

Videl: Cinzia Massironi

Whis: Alessandro Zurla

Yajirobe: Giorgio Bassanelli Bisbal

Tante voci già note al pubblico, ma anche nuovi innesti. Dragon Ball Super: Super Hero debutterà in Italia il prossimo 29 settembre nei cinema.