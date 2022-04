Dragon Ball Super: Super Hero, ecco il nuovo trailer ma realizzato da un fan

Manca ancora poco più di un mese al debutto di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo progetto cinematografico di TOEI Animation legato al capolavoro di Akira Toriyama. L'appuntamento col film è atteso a giugno in Giappone, tuttavia alcuni fan stanno alimentando la curiosità per questo progetto grazie alla creatività.

Stando alle informazioni più recenti, DBS: Super Hero dovrebbe risultare canonico anche per i lettori del manga, con un focus dunque non riservato unicamente ai fan della serie televisiva. Della pellicola, negli ultimi mesi, sono emerse diverse informazioni come la presenza di Fat Gotenks e, presumibilmente, di un villain che tutti conosciamo bene.

Ad ogni modo, in attesa che arrivi l'11 giugno per il debutto in Giappone del film, nel frattempo alcuni appassionati hanno compiuto una grande impresa. L'utente Blue Animation, insieme ad un paio di animatori amatoriali, ha realizzato un trailer del film, lo stesso allegato in calce alla notizia, in vista di un progetto totalmente originale ma pur sempre ispirato al lungometraggio. Molti fan hanno apprezzato la resa visiva del trailer, con alcune animazioni particolarmente brillanti, e hanno manifestato il proprio supporto in vista dell'uscita di questo fan-film di DBS: Super Hero.

E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di questi artisti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.