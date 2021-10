Dragon Ball Super: Super Hero, il primo trailer ufficiale del nuovo film

La community di appassionati di Dragon Ball è rimasta particolarmente sorpresa quando nel mese di 2021, è stato presentato il nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero, caratterizzato da modelli e animazioni realizzati in Computer Grafica, che si è mostrato in un primo trailer pubblicato nel corso del New York Comic Conn proprio oggi, 7 ottobre.

Il breve video, che trovate nel post di @DBZcom riportato in calce alla notizia, ha rapidamente mostrato la nuova resa stilistica del mondo di Goku e compagni, dandoci anche qualche anticipazione riguardo la trama, gli antagonisti, e design elaborati da Naohiro Shintani, storico animatore dell’opera di Akira Toriyama.

Come rivelato già dalle prime immagini promozionali a ricoprire il ruolo di protagonisti saranno Goku, Gohan, Pan e Piccolo, ai quali si aggiungeranno due new entry appositamente ideate per la pellicola. Un’organizzazione criminale, legata in qualche modo al Red Ribbon rappresenterà invece la minaccia principale, come viene specificato nelle scritte di transizione presenti nel trailer.

Nonostante le preoccupazioni emerse all'interno della community, molti appassionati sono comunque interessati al progetto, in quanto Toriyama stesso sembrerebbe essere più coinvolto del solito nella stesura della storia. Aspettando ulteriori novità a riguardo vi lasciamo al nuovo poster del film, previsto per il 2022.