Dragon Ball Super: Super Hero, che trasformazioni avrà Goku nel nuovo film?

Dragon Ball Super: Super Hero è il prossimo lungometraggio dedicato alla saga delle sette sfere. Goku e i suoi compagni torneranno dopo gli eventi di Broly per combattere contro nuovi avversari rimasti nell'ombra per tanto tempo. Non si sa ancora bene chi siano i nemici, Gamma 1 e Gamma 2, né quanto siano potenti.

Però è ormai prassi che, in ogni film dedicato a Dragon Ball, Goku tiri fuori una trasformazione nuova. Accadde nello scontro con Beerus che presentò a tutti la divina Super Saiyan God, ripetuto nel film La Resurrezione di 'F' con il Super Saiyan Blue, infine con Dragon Ball Super: Broly che ha visto il ritorno di Gogeta ma in versione Super Saiyan Blue.

È lecito quindi aspettarsi una nuova trasformazione di Goku in Dragon Ball Super: Super Hero, anche se non è di certo da dare per scontato. Il film, la cui trama non è stata ancora pienamente rivelata, si concentrerà su pochissimi personaggi, almeno a quanto visto dai trailer, e l'intenzione potrebbe essere quella di non mettere Goku in situazioni di vita o di morte troppo nette come avvenuto negli ultimi eventi di manga e anime. Ciò potrebbe quindi permettere al saiyan protagonista di basarsi sui poteri attuali e di sfoderare un Ultra Istinto completo in 3DCG.

Ci sono tuttavia delle possibili alternative, che ricalcano alcune delle trasformazioni più chiacchierate degli ultimi tempi: un Vegeth o Gogeta in versione divina, quindi con l'Ultra Istinto o l'Ultra Ego, oppure un Goku Super Saiyan God di terzo livello. Sarà il turno di una di queste trasformazioni o bisognerà attendere?