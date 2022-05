Dragon Ball Super: Super Hero, i tre guerrieri più forti dell'universo 7 nel nuovo poster

Ancora un paio di settimane separano i fan dal debutto di Dragon Ball Super: Super Hero, la nuova pellicola legata al capolavoro di Akira Toriyama che riporterà in auge alcuni storici personaggi. Sulla scia del precedente film, tuttavia, non mancherà anche un potentissimo saiyan.

Grazie alle numerose indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi, il ritorno di Cell sembra quasi certo. Bisognerà attendere però l'uscita del film a giugno, nelle sale nipponiche, per tutte le conferme del caso che riporteremo comunque tempestivamente tra le nostre pagine. Ad ogni modo, con l'avvicinarsi del debutto del lungometraggio sul grande schermo, si sta intensificando la campagna promozionale attraverso nuove immagini di Dragon Ball Super: Super Hero.

TOEI Animation e Shueisha hanno così sfruttato la rivista Weekly Shonen Jump per proporre un nuovo poster ufficiale, lo stesso allegato in calce alla notizia, che ritrae i tre attuali guerrieri più forti dell'universo 7: Goku, Vegeta e Broly. Non si sa ancora quanto screentime il film concederà a Broly, tuttavia le aspettative per questa produzione sono altissime nonostante il comparto tecnico particolarmente originale.

E voi, invece, cosa vi aspettate da Dragon Ball Super: Super Hero? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.