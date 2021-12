Dragon Ball Super: Super Hero, Trunks e Goten avranno un ruolo nel film?

L'anno in dirittura d'arrivo sarà particolarmente intenso dal punto di vista dell'animazione giapponese dal momento che molti celebri titoli, tra lungometraggi ed adattamenti di manga popolari, sono previsti al debutto nel 2022. Uno di questi, in particolare, è il nuovo film di TOEI Animation, Dragon Ball Super: Super Hero.

Nonostante il totale rinnovo del comparto tecnico, completamente opposto a quello della serie televisiva e del precedente film sul grande schermo, le aspettative per questo nuovo progetto sono altissime dal momento che si tratta pur sempre di un lungometraggio legato al capolavoro di Akira Toriyama e che, in qualche modo, vedrà anche Gohan protagonista.

Alla luce di tutte le informazioni trapelate nei giorni scorsi, dunque, nulla è emerso in merito al possibile ritorno di Goten e Trunks, due personaggi relegati ai margini della narrazione e il cui futuro nel franchise appare incerto. Ad ogni modo, un'indiscrezione riportata in rete ha confermato la partecipazione di Takeshi Kusao, il doppiatore di Trunks, al film e ciò si tradurrebbe con la presenza del giovane saiyan all'interno del progetto cinematografico, seppur in un ruolo ancora non del tutto chiaro. Inoltre, dal momento che la sua presenza è spesso legata a quella di Goten, non è da escludere che i due promettenti guerrieri possano essere protagonisti di almeno una scena della pellicola.

E voi, invece, vorreste rivedere Goten e Trunks? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiato al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Dragon Ball Super: Super Hero.