Dragon Ball Super: Super Hero, nell'ultimo video promo spuntano Bulma e Majin Bu

L'attesa sta per giungere al termine: il prossimo 11 giugno Dragon Ball Super: Super Hero arriverà nei cinema giapponesi. Dopo l'hackeraggio alla TOEI Animation che aveva costretto lo studio di animazione a rimandare l'esordio del lungometraggio, Goku e compagni torneranno finalmente sul grande schermo per combattere l'Esercito del Fiocco Rosso.

Negli scorsi giorni sulle emittenti TV giapponesi è stato mandato in onda un video promo di Dragon Ball Super: Super Hero, dove in 15 secondi sono stati mostrati tantissimi personaggi del franchise. Fra vecchie e nuove conoscenze, spiccano Gohan e Piccolo, i due personaggi che, come già annunciato, saranno al centro del film.

Ma non è finita qui: nel video promozionale compaiono anche Bulma e Majin Bu, che non avevamo mai visto animati con le tecniche innovative di TOEI Animation. L'amica d'infanzia di Goku si presenta con la sua tuta da lavoro gialla, mentre si inarca in avanti con un'espressione felice in volto. Majin Bu è invece nelle sue solite vesti, impegnato a schiacciare un pisolino su una sdraio a bordo piscina.

Potete vedere, seppur per pochissimi secondi, entrambi i personaggi nel video di YouTube in questa notizia. Dragon Ball Super: Super Hero avrà una durata di ben due ore, che lo rende uno dei film più lunghi del franchise. Le aspettative sono altissime, le nuove animazioni di TOEI Animation sorprendenti, e i guerrieri Z più forti che mai: siete pronti per l'esordio di Dragon Ball Super: Super Hero?