Dragon Ball Super: Super Hero, Vegeta: il suo look da badass fa impazzire i fan

Il primo trailer ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero presentato al New York Comic-Con 2021 continua a far discutere la community. Dopo il gran chiacchiericcio per il rinnovato stile grafico, al centro delle discussioni vi è ora Vegeta e il suo look da "badass".

Nelle immagini trapelate finora, si può notare come il lungometraggio in 3DCG in uscita nel 2022 abbia adottato nuovi character design per numerosi personaggi, da Bulma a Dende, passando per Piccolo e Pan, che è ora cresciuta. Al centro delle discussioni della community vi è tuttavia Vegeta, che è stato mostrato con un look da vero prepotente.

Grande assente del trailer, il Principe dei Saiyan viene mostrato solamente attraverso un'immagine proiettata su di un maxi schermo del Fiocco Rosso. In questa "foto tessera", Vegeta non viene mostrato con la sua solita tuta da combattimento Saiyan, ma bensì in tenuta quotidiana. La camicetta rosa e i pantaloni gialli, hanno fatto impazzire il fandom, che ritiene questo come il suo look più cattivo.

Molto probabilmente, però, nel corso della pellicola Vegeta non indosserà mai questo outfit. Come evidenziato dal character design ufficioso emerso da una figure da collezione, il Principe avrà indosso il suo solito Gi da combattimento blu scuro. Il sogno di vederlo spazzare via il Red Ribbon in camicia, però, resta vivo nelle idee della community. Vi lasciamo alle teorie sulla possibile data di uscita italiana.