Dragon Ball Super: Super Hero, la verità dietro il ritorno di quello storico villain

Le grandi aspettative nei confronti di Dragon Ball Super: Super Hero non sono state rispettate per molti degli spettatori che hanno già avuto la fortuna di vedere la pellicola. Sotto molti punti di vista il film si è infatti rivelato deludente, soprattutto per quanto riguarda le nuove forme di Gohan, Piccolo e di un villain redivivo.

Cell Max ha fatto particolarmente discutere per la poca originalità del design adottato, alla sua scarsa personalità, e al suo improvviso ritorno. Tuttavia, sembrano esserci delle spiegazioni molto più approfondite riguardo la scelta di riportare sul campo di battaglia uno dei villain più conosciuti, e amati, del franchise. Il genio del Dr. Hedo ha portato alla creazione di una nuova generazione di androidi, tra cui appunto Cell Max, che però viene attivato dal leader del nuovo Red Ribbon, Magenta, che uccide Hedo il quale si rifiuta di affrontare i Guerrieri Z.

Questa gigantesca riproposizione di Cell, per quanto possa apparire insensata e poco rispettosa della versione originale, trova una giustificazione nel film stesso. Hedo, infatti, sapeva di aver dato vita a qualcosa di instabile, seguendo gli ordini di Magenta e ripescando i progetti del Dr. Gelo. Fortunatamente gli eventi narrati nella pellicola non escludono del tutto un possibile ritorno di Cell come lo conosciamo in Dragon Ball Super, considerando anche l’inaspettata apparizione di un antagonista nel capitolo 87.