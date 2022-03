Dragon Ball Super: Super Hero, il vero antagonista si mostra nel nuovo trailer

La trama di Dragon Ball Super: Super Hero comincia lentamente a prendere forma. Come ormai noto, a minacciare i Guerrieri Z sarà il ritorno del Red Ribbon, attraverso le malvagie creazioni del Dr. Hedo. Dalla sua mente diabolica, nasceranno degli androidi di nuova generazione, i cosiddetti combattenti Gamma 1 e Gamma 2.

Come vediamo nel nuovo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero, questi attaccheranno Piccolo, e rapiranno per la piccola Pan per attirare allo scoperto Gohan. Quando questo arriva a Quartier Generale del Fiocco Rosso, in Super Hero tornerà Ultimate Gohan.

Tuttavia, pare proprio che non saranno Gamma 1 e Gamma 2 a subire la sua furia. Questi, sono convinti di essere dei supereroi e dunque di essere dalla parte del giusto. Se dovessero rendersi conto della verità, allora potrebbero schierarsi dalla parte dei buoni. Ma allora quale sarà l'avversario dei Guerrieri Z?

Il vero villain del film in 3DCG è stato mostrato nel teaser recentemente rilasciato. Come vediamo nel frame tratto dalla clip, nella base del Red Ribbon è nascosta una misteriosa sfera metallica, al cui interno pare nascondersi qualcosa di piuttosto pericoloso. Dagli sfiatatoi posti nella macchina, viene emesso del fumo, come se qualcosa ne stesse per uscire fuori. Secondo le prime ipotesi, in Dragon Ball Super: Super Hero ci sarà il ritorno di Cell, l'essere perfetto che già aveva ostacolato i Guerrieri Z nella Saga degli Androidi di Dragon Ball Z.