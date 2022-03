Dragon Ball Super: Super Hero verrà adattato in una light novel, ecco la data d'uscita

Le aspettative per la pellicola Dragon Ball Super: Super Hero sembrano essere molto alte, considerando soprattutto il rilevante coinvolgimento di Gohan e Piccolo, pronti a tornare in grande stile sul campo di battaglia, e a poco più di un mese dall’uscita nelle sale è stato confermato uno speciale adattamento per il film.

Seguendo quanto già avvenuto per il precedente lungometraggio del franchise, Dragon Ball Super: Broly, la nuova avventura dei Guerrieri Z diventerà infatti una light novel scritta dallo stesso autore, Masatoshi Kusakabe, conosciuto anche per alcuni romanzi appartenenti agli universi di Naruto e Death Note. La notizia è stata diffusa dall’utente @DbsHype sui social attraverso il post che trovate in calce, dove viene anche specificata la data d’uscita in Giappone dell’adattamento, ovvero il 25 aprile, tre giorni dopo il debutto nelle sale del film.

Sfortunatamente non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma possiamo augurarci che alcuni aspetti ed eventi della narrazione vengano approfonditi. Attualmente non è ancora chiaro se la light novel arriverà anche in Italia, ma considerando l’hype per la pellicola e l’interesse della community italiana la casa editrice Star Comics potrebbe ripetere quanto fatto con Dragon Ball Super: Broly. Per concludere vi lasciamo alle indiscrezioni riguardo Broly nel ruolo di eroe nella nuova pellicola.