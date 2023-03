Dragon Ball Super: Super Hero verrà riproposto anche nella nuova stagione?

Il progetto animato di Dragon Ball Super è solo sospeso, anche se ormai dal lontano 2018. TOEI Animation, tuttavia, ha piani per il franchise e le numerosi voci di corridoio ai riguardo non fanno che confermarlo. Ad ogni modo, cosa possiamo aspettarci dal ritorno della serie televisiva?

Che fine ha fatto Dragon Ball Super 2? Questa è una domanda a cui i fan attendono una risposta da ormai diverso tempo e il cui annuncio, in teoria, dovrebbe arrivare durante il corso del 2023. Certo, TOEI Animation sta lavorando ad un nuovo lungometraggio, che comunque non uscirà tanto presto, così come parallelamente ad un web-anime di cui non si sa ancora nulla.

Ad ogni modo, qualora la serie televisiva dovesse regolarmente tornare per proseguire la sua corsa settimanale, dobbiamo aspettarci da una parte l'adattamento del manga di Toyotaro e, dall'altra, la trasposizione in chiave televisiva degli ultimi due film. Probabilmente, infatti, lo studio di animazione continuerà a spingere per coprire anche sul piccolo schermo quelle due pellicole che negli ultimi anni hanno riscosso incassi da capogiro al botteghino, un po' è stato fatto con 'La Battaglia degli dei' e 'La Resurrezione di F'.

Secondo voi, invece, Dragon Ball Super 2 adatterà anche i film in chiave televisiva? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.