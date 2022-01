Dragon Ball Super: Super Hero è sempre più vicino, ecco una nuova promo art

Dragon Ball Super ci ha dato tre film nel corso di questa serie sequel fino a oggi, con Battle of Gods, Resurrection of F e Broly che ci hanno offerto nuovi sguardi nella vita dei combattenti Z. Con il prossimo film che arriverà ad aprile, Dragon Ball Super: Super Hero si concentrerà più su Gohan e Piccolo, piuttosto che su Goku e Vegeta.

A parte l'arrivo di questo nuovo film, i fan di Dragon Ball sono in attesa di sapere quando la serie televisiva tornerà in onda, con episodi che potrebbero coprire l'arco narrativo di Moro e l'arco narrativo di Granolah il Superstite che sarebbero il primo territorio da esplorare per Toei Animation per la nuova trasposizione animata sul piccolo schermo.

Anche se non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale, ci sono voci e indizi che circolano sul fatto che il 2022 potrebbe essere l'anno in cui vedremo la serie di Dragon Ball Super fare il suo grande ritorno. Con l'imminente film ambientato nel futuro della serie di qualche anno, e vedendo anche Broly il Super Saiyan Leggendario in un nuovo ruolo in Dragon Ball Super: Super Hero come compagno di allenamento per Goku e Vegeta, sembra, sarà interessante vedere come il mondo dei combattenti Z sarà cambiato.

L'utente di Twitter DBS Hype ha condiviso questa nuova promo da un recente numero di Shonen Jump, utilizzando le immagini del poster di Super Hero, insieme a diverse immagini del film stesso per far sì che i fan siano eccitati per il prossimo round della battaglia tra i combattenti Z e l'organizzazione criminale nota come Red Ribbon Army.

Anche se Dragon Ball Super: Super Hero arriverà in Giappone il prossimo aprile, i fan occidentali sono in attesa di sapere quando potranno aspettarsi che il prossimo capitolo della storia di Dragon Ball Super arrivi nei cinema Oltreoceano.

Quando potrebbe uscire Dragon Ball Super: Super Hero in Italia? Basandoci sull'esperienza di Dragon Ball Super: Broly, possiamo fare qualche stima della finestra di lancio italiana. Al momento, sappiamo che Dragon Ball Super: Super Hero è previsto per il lancio giapponese il 22 Aprile 2022.

Dato che Broly era uscito in Giappone a Dicembre ed è arrivato in Italia il 28 Febbraio, possiamo ipotizzare che Super Hero possa arrivare in Italia con un distacco simile, ossia di un paio di mesi. Dragon Ball Super: Super Hero potrebbe essere lanciato in Italia nella stagione estiva, in particolare ipotizziamo fine Giugno.

Cosa ne pensate di questo nuovo sguardo al prossimo film?