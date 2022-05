Dragon Ball Super: Super Hero, ecco il nuovo video promozionale delle TV giapponesi

L'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero nei cinema giapponesi è ormai prossima. Il lungometraggio esordirà l'11 giugno, e l'hype dei fan è già a mille. Piccolo avrà una nuova forma già mostrata, mentre nell'ultimo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero abbiamo visto la furia di Gohan, e quella che probabilmente sarà la sua trasformazione definitiva.

Il figlio di Goku è il protagonista assoluto di Super Hero, e dovrà combattere in prima linea Gamma 1 e Gamma 2, nuovi androidi dell'Esercito del Fiocco Rosso. La battaglia sembra poter essere davvero epica: la durata di Dragon Ball Super: Super Hero dovrebbe aggirarsi attorno alle due ore, contando sia l'introduzione che la parte dove ci sarà indubbiamente più azione.

L'account Twitter @yisustvOFICIAL ha condiviso un video promozionale di Dragon Ball Super: Super Hero che sta venendo mandato in onda dalle emittenti TV giapponesi in questi giorni. Nel trailer sono presenti tutti i protagonisti nel lungometraggio: Gohan, Goku, Vegeta, Piccolo, Pan, Gamma 1, Gamma 2, Broly, Crilin, Yajirobei e molti altri. La promo, dalla durata di 15 secondi, mostra nel finale quella che sembra la forma finale di Gohan, già mostrata nell'ultimo trailer.

Tra un paio di settimane i fan giapponesi potranno già dire la loro riguardo Dragon Ball Super: Super Hero e le innovative animazioni che ha utilizzato TOEI Animation per la produzione del film. Animazioni che, per il momento, non hanno convinto a pieno gli appassionati del franchise di Akira Toriyama.