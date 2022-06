Dragon Ball Super: Super Hero, un video spoiler mostra la nuova forma di Piccolo

Dragon Ball Super: Super Hero è finalmente uscito in Giappone e, nel giro di pochi giorni, sono trapelati tanti dettagli sul film. Fino al giorno prima della proiezione nelle sale, Toei Animation era riuscita a mantenere il riserbo su tutte le informazioni principali: veri nemici, trasformazioni e tanti alti dettagli non erano trapelati.

In attesa di vederlo in Italia per godersi appieno questa esperienza dragonballiana, ormai è ben noto che Gohan si trasforma nel finale di Dragon Ball Super: Super Hero. Era stato confermato che anche Piccolo avrebbe ottenuto un potenziamento, ma la situazione per il namekkiano è leggermente diversa da come era stata prevista inizialmente.

Se le prime locandine e i dettagli facevano trapelare un Piccolo che aveva superato il suo limite potenziale, poi il namekkiano finisce per trasformarsi davvero nel corso di Dragon Ball Super: Super Hero. Durante lo scontro con Gamma 2, Piccolo attiva una nuova forma chiamata Orange Piccolo, nome derivante proprio dal colorito della pelle che da verde diventa arancione. Alcuni fan hanno registrato il momento della trasformazione pubblicandolo su Twitter.

In basso è presente il tweet con questo spoiler di Dragon Ball Super: Super Hero. Vi garba la nuova forma del namekkiano?