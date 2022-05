Dragon Ball Super: Super Hero, anche un altro villain di 'Z' apparirà nel film?

Dragon Ball Super: Super Hero non ha ancora debuttato nelle sale cinematografiche nipponiche, eppure ha già iniziato a far parlare di sé grazie ai video promozionali diffusi da TOEI Animation o, ancora, tramite i numerosi rumors in circolazione. Inoltre, stando all'ultimo trailer, anche un altro villain tornerà sul grande schermo.

Cos'avrà in serbo per noi il nuovo film ispirato al capolavoro di Akira Toriyama è ancora un mistero, tuttavia solo una manciata di giorni separano i fan dal debutto della pellicola sul grande schermo nel Sol Levante. Qualche informazione, tuttavia, è arrivata a noi sotto forma di teaser e voci di corridoio diffuse in rete dalla community di insider.

A tal proposito, l'ultimo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero, lo stesso che vi riproponiamo in calce alla notizia, mostra per appena un istante durante i 15 secondi di filmato la figura di Freezer. Oltre a Cell, indiscrezione riportata da ormai diversi mesi a questa parte circa la sua partecipazione al film, dunque, anche l'iconico villain farà la sua apparizione al lungometraggio seppur non è ancora chiaro il suo ruolo ne tantomeno se lo vedremo soltanto per qualche minuto durante un flashback.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni per avere maggiori dettagli su questo attesissimo film? E voi, invece, che aspettative avete per DB Super: Super Hero? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.