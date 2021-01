Dragon Ball Super: Super Saiyan 4 vs SS God, qual è più forte? Tutte le info ufficiali

In Dragon Ball Super Akira Toriyama ha voluto apporre una netta cesura con il passato, troncando definitivamente dall'immaginario il Super Saiyan 4. A conti fatti, tuttavia, il sensei non è riuscito a cancellare del tutto la canonicità della celebre quarta forma del Super Saiyan, e ciò è evidente da un elemento in particolare.

Una risposta in tal senso, infatti, proviene proprio da Dragon Ball Super: Broly, l'ultimo film canonico legato al genio di Akira Toriyama. All'interno del film viene svelato che la trasformazione di Broly si basa fondamentalmente sullo stesso principio del Super Saiyan 4, ovvero l'incanalazione dei poteri della "Grande Scimmia" dentro il corpo umano e senza una diretta trasformazione. Allo stesso modo, in Dragon Ball GT, Goku acquisì il mitico stadio prendendo coscienza di sé dalla forma Oozaru riuscendo a tornare in forma umana pur mantenendo i micidiali poteri della Grande Scimmia.

Tenendo in considerazione il film, di conseguenza, appare evidente come Broly sia riuscito a tenere testa e a superare sia Vegeta che Goku nello stadio di Super Saiyan Blue. Possiamo supporre, tirando le somme, che lo stadio di Super Saiyan 4, una forma predominata sostanzialmente dalla rabbia, sia superiore al pieno dei suoi poteri alla forma divina che, invece, appartiene più alla sfera sensoriale di un guerriero.

Ad ogni modo, la pratica va nuovamente in conflitto con la teoria. Nel videogioco ufficiale Dragon Ball Z: Scouter Battle Taikan Kamehameha pubblicato da Bandai nel 2007, viene spiegato che il Super Saiyan 4 decuplica il potere del Super Saiyan, cosa che di fatto sembra fin troppo incoerente con i dati forniti dalle battaglie.

E voi, invece, quale forma ritenete più forte tra il Super Saiyan 4 e il Super Saiyan God, e perché? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.