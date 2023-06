Dragon Ball Super: un Super Saiyan Blue sta per fare il suo debutto: le prime immagini

Tralasciando i vari stadi come l'Ultra Istinto o l'Ultra Ego, la forma più potente che un membro della razza Saiyan può raggiungere è il Super Saiyan Blue, una trasformazione che infonde il ki divino nel normale Super Saiyan. Goku e Vegeta sembrano gli unici a potersi trasformare in Super Saiyan Blue, ma presto un terzo guerriero li raggiungerà.

Con Dragon Ball che si appresta a celebrare il suo 40° anniversario, i fan del franchise sono in procinto di andare incontro a diverse novità spettacolari. Se il web anime di Dragon Ball Super sembra ancora lontano, è il videogioco Dragon Ball Legends a regalare le prime soddisfazioni.

Con Son Gohan che ha scelto di diventare più forte seguendo una propria via, un percorso che lo ha portato verso la forma Beast esibita nel film Dragon Ball Super: Super Hero, i papabili candidati per replicare le orme dei loro padri erano Goten e Trunks. I due, che come abbiamo visto nell'arco prequel di Super Hero, sono impegnati a vestire i panni degli eroi Saiyaman X-1 e X-2, non sono tuttavia ancora in grado di superare il Super Saiyan, se non con la fusion Gotenks. Chi raggiungerà il Super Saiyan Blue è un protagonista originale.

Come possiamo vedere da un primo teaser, a raggiungere il Super Saiyan Blue sarà Shallot, il Saiyan del passato di Dragon Ball Legends. Questa forma arriverà il 28 giugno sul videogioco mobile per coloro i quali riusciranno a completare la Parte 14 Libro 5 della storia principale.