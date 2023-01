Dragon Ball Super: il Super Saiyan Blue di Goku in una art con lo stile di Dragon Ball Z

Mentre le voci su di un imminente annuncio sul ritorno dell'anime di Dragon Ball Super si rincorrono, nel frattempo gli appassionati ripercorrono gli eventi precedenti. Cosa sarebbe accaduto se Goku avesse raggiunto il Super Saiyan Blue in Dragon Ball Z?

Apparso per la prima volta nel film Dragon Ball Z: La Resurrezione di "F", il Super Saiyan God Super Saiyan è la trasformazione che un Saiyan ottiene quando impara ad infondere il ki divano nella trasformazione di Super Saiyan dopo che questi ha trattenuto il potere del Super Saiyan God. Sebbene consumi moltissime energie e non possa essere mantenuto a lungo, il Super Saiyan Blue è la trasformazione a cui Goku e Vegeta fanno più ricorso in Dragon Ball Super. Dai fan è stata talmente tanto apprezzata che un appassionato ha deciso di imprimere il Super Saiyan Blue di Dragon Ball Super nella livrea della sua auto.

Ma se invece il Super Saiyan Blue fosse stata la forma tipica di Dragon Ball Z? Un affascinante e nostalgico artwork fanmade condiviso dall'utente Twitter @Lederle20 immagina il Super Saiyan Blue con il tratto di Dragon Ball Z.

In una scena che ci riporta agli eventi della Saga di Freezer, in calce all'articolo possiamo notare le evidenti differenze generazionali tra gli stili di Dragon Ball Super e Dragon Ball Z. L'evoluzione della strumentazione moderna ha permesso questo drastico cambio di animazione, ma voi invece quale preferite, lo stile retro oppure quello attuale?