Dragon Ball Super: il Super Saiyan Blue di Goku e Vegeta freme nella livrea di questa auto

A chi più e chi meno, Dragon Ball ha segnato la vita di milioni di ragazzi. Per questo alcuni appassionati decidono di rendere omaggio all'opera eterna e intramontabile di Akira Toriyama, che ora prosegue nelle mani dell'erede Toyotaro.

Che siate nati negli anni Ottanta o che siate millennials, Dragon Ball avrà sicuramente fatto parte della vostra vita. La storia di Goku e dei Guerrieri Z continua a spopolare e sono sempre più numerosi i fan che decidono di fare vere e proprie pazzie in onore dello shonen più iconico di tutti i tempi.

Solamente pochi giorni fa vi abbiamo raccontato del tatuaggio di un appassionato di Dragon Ball dedicato a Bulma e Piccolo, ma questa volta è stata fatto un passo oltre. Come vediamo in calce all'articolo, un fan ha commissionato a un garage custom una particolare livrea che rende omaggio a Dragon Ball Super, e in particolare alla trasformazione più usata in questa nuova serie. Un tale ha dunque deciso di affidare la propria Mitsubishi Lancer Evolution X nelle mani di Steet Mayhem Wraps.

Il risultato è a dir poco eccezionale e l'automobile non passerà certamente inosservata per le strade. Da un classico colore nero, la Evo di decima generazione è diventata azzurra, con Vegeta Super Saiyan Blue da un lato e Goku Super Saiyan Blue dall'altro. In passato un altro fan ha invece omaggiato Dragon Ball con questa livrea sulla sua Alfa Romeo.