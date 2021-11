Dragon Ball Super, anche il Super Saiyan God sta già diventando obsoleto? Parliamone

Il rischio di introdurre una trasformazione nettamente superiore alla forma precedente è quello di mettere da parte determinati power-up, sorte vista più volte in Dragon Ball Super. Inoltre, Akira Toriyama e Toyotaro hanno introdotto due nuove tecniche che sembrano aver completamente soppiantato il Super Saiyan.

Qualche tempo fa abbiamo discusso il perché ormai il Super Saiyan sia una trasformazione pressoché morta, aggravata da avversari per i nostri eroi sempre più forti e che costringono di conseguenza Goku e Vegeta a superare ulteriormente i propri limiti. Ecco che i due, infatti, hanno così appreso delle tecniche divine grazie all'addestramento con angeli e dei della distruzione.

Goku ha appreso l'Ultra Istinto mentre Vegeta, invece, il micidiale Ultra Ego grazie a Beerus. Tuttavia, due power-up così potenti e che oltrepassano di fatto la sfera del divino anticipata dal Super Saiyan God, forma Blue compresa, hanno iniziato a mascherare del tutto qualsiasi trasformazione dettata dal SSJ che risulta ormai troppo debole per permettere ai nostri eroi di competere alla pari con gli ultimi nemici introdotti da Toriyama e Toyotaro. L'unico modo per riportare in auge la forma che ha reso grande negli anni il franchise di Dragon Ball, dunque, sarebbe quella di legare in un qualche modo la tecnica divina con l'iconica trasformazione dei saiyan e dare così a Goku e Vegeta ampi margini di miglioramento.

Secondo voi, invece, il futuro di Goku e Vegeta si allontanerà sempre di più dal Super Saiyan God? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.