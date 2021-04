Dragon Ball Super: ecco il Super Saiyan God, ma lo stile è quello di DBZ

La netta cesura di Dragon Ball Super con il passato è stata dettata dall'introduzione del Super Saiyan God, la nuova trasformazione di Goku e Vegeta per far fronte alle minacce provenienti da tutti i 12 Universi. Con il tempo il power-up si è ulteriormente evoluto, tuttavia questa prima trasformazione è stata particolarmente apprezzata.

Per la prima volta, infatti, il Super Saiyan rinunciava ai capelli biondi, agli occhi verdi e all'aura dorata a favore di colori più tendenti al rosso. Oggi Akira Toriyama sembra aver avuto qualche ripensamento sulla nuova forma di Goku e Vegeta, dal momento che in un'intervista ha svelato di considerare il Super Saiyan God un'esagerazione. Resta innegabile, tuttavia, che questo nuovo potere sia particolarmente affasciante, soprattutto con uno stile molto più rétro.

Un artista, infatti, un certo Lederle20, non si è fatto scappare l'occasione di reinterpretare una scena dell'anime di Dragon Ball Super con Goku SSJ God con lo stile di DBZ, dunque meno moderno ma che allo stesso tempo riserva più spazio ai tratti fisionomici della corporatura. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dai fan con oltre 3,2 mila manifestazioni di apprezzamento, sintomo del legame che ancora oggi si cela tra i fan del prequel di Super.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione a cura di Lederle20, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.