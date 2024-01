Dragon Ball Super, il Super Saiyan Rage è un grave errore della serie?

Dragon Ball Super è stata criticata dai fan di lunga data dell’immaginario di Akira Toriyama, e ancora oggi molti lettori tendono a ribadire quanto la storia di Goku fosse migliore in passato. Già è dovuto all’inserimento di elementi nuovi, come forme, tecniche e trasformazioni, non particolarmente apprezzati come il Super Saiyan Rage.

In seguito ad un primo arco narrativo incentrato più sulla presentazione di aspetti dell’universo fino ad allora sconosciuti, gli autori decisero di riportare al centro della narrazione un personaggio molto amato dal pubblico: Trunks del Futuro, e vista la sua popolarità era giunta l’occasione perfetta, con questa nuova serie, di donargli una trasformazione inedita.

Il risultato fu il Super Saiyan Rage, o Furia del Super Saiyan nell’adattamento italiano. Apparso nel quindicesimo capitolo del manga di Dragon Ball Super, questo stadio evolutivo deriva direttamente dal Super Saiyan 2 al quale viene aggiunta un’immensa quantità di rabbia. Per semplicità potremmo quindi classificarlo come una trasformazione tra il Super Saiyan 2 e il Super Saiyan 3. Nel manga viene specificato, infatti, che in questa forma Trunks raggiunge lo stesso livello combattivo di Son Goku trasformato in Super Saiyan 3.

Questo crea una prima discrepanza nella narrazione, e nel modo in cui riesce infine a sconfiggere Zamasu, che riesce a respingere sia Goku che Vegeta in Super Saiyan Blue. Il Super Saiyan Rage si è dimostrato quindi una forma mal contestualizzata nell’arco narrativo in cui è apparsa, usata solo per donare a Trunks del Futuro un finale epico e memorabile, e una forma peculiare come avvenuto poi con Orange Piccolo e Gohan Beast, ma con una posizione dubbia tra tutti gli stadi raggiunti dai Saiyan conosciuti finora.

Prima di salutarci, ecco le prime immagini di Dragon Ball Super 101, e vi lasciamo ad una spiegazione sul Super Saiyan Rosé. Voi cosa ne pensate della forma Super Saiyan Rage? L’avete apprezzata? Ditecelo nei commenti.