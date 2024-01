Dragon Ball Super: il Super Saiyan è ancora la trasformazione più bella del manga?

L'episodio 110 di Dragon Ball Super ha scritto pagine di storia irripetibili. Il debutto dell'Ultra Istinto nell'anime di Dragon Ball Super è stato un evento fenomeno che ha coinvolto il mondo intero. Eppure, per quanto bellissimo e d'impatto, l'Ultra Istinto è ancora inferiore al Super Saiyan comparso a Namecc in Dragon Ball Z.

In Dragon Ball Z e Dragon Ball Super Goku ha raggiunto forme molto più potenti dell'ormai comune Super Saiyan, ma ciò non sminuisce in alcun modo il valore di quella prima, epica trasformazione. Ancora oggi, il Super Saiyan è la trasformazione più bella di tutto Dragon Ball e lo è per questi motivi precisi.

Era il 19 giugno del 1991 quando nell'episodio 95 di Dragon Ball Z la rabbia provocata per la morte di Crilin spinse Goku a raggiungere il Super Saiyan, una forma direttamente collegata alle sue vere origini. Quel momento è dipinto nella storia, ancora irraggiungibile. Sono le parole pronunciate da Goku a valorizzare ulteriormente questo momento, un discorso bellissimo che fa venire la pelle d'oca ancora oggi.

Il Super Saiyan è iconico anche perché è la vera, prima trasformazione della serie. Prima d'allora avevamo già visto l'Oozaru o il Kaioken, ma il Super Saiyan è un qualcosa di profondamente diverso. Esteticamente accattivante, cambia radicalmente l'aspetto di Goku.

La trasformazione in Super Saiyan non è un qualcosa d'improvviso, ma un concetto menzionato già diverso tempo prima, una forma irraggiungibile presente solamente nelle leggende. Nessuno insegna a Goku come raggiungere questa forma e oltrepassare i suoi limiti. È la morte del suo più caro amico, compagno di battaglie sin dalla tenera età, a provocare un cambiamento nell'animo del Saiyan venuto dalla terra.

Il Super Saiyan è inoltre avvalorato da uno degli archi narrativi più belli mai visti in uno shonen. La battaglia contro Freezer sembrava disperata, con anche Vegeta finito vittima dei suoi attacchi. Lontani dal pianeta Terra, Goku e gli altri sembravano ormai spacciati, ma il Super Saiyan ha ribaltato di netto la situazione. Se il Super Saiyan fosse arrivato in epoca contemporanea avrebbe sicuramente distrutto internet. Ma voi sapete realmente cosa è il Super Saiyan in Dragon Ball?