Dragon Ball Super supera il suo record di vendite con il volume 13

Sono anni ormai che viene pubblicato Dragon Ball Super, il midquel ambientato dopo la conclusione del combattimento con Majin Bu e prima del finale del manga originale. Goku, Vegeta e i loro compagni stanno continuando a battersi con nemici sempre più forti e assurdi sotto il punto di vista dei poteri. Attualmente, i saiyan sono impegnati con Molo.

Mentre i protagonisti di Dragon Ball Super rischiano di morire per mano nemica, i fan sembrano apprezzare questi ultimi capovolgimenti di fronte. Alcuni dei recenti capitoli sono stati infatti raccolti in Dragon Ball Super volume 13, il nuovo tankobon che ha fatto entrare anche chi legge solo via volume nel pieno del combattimento con l'invincibile stregone.

Le vendite raccolte negli store giapponesi dalla nota compagnia Oricon ha svelato che il volume 13 ha venduto nella prima settimana 112.997 copie. I risultati raccolti tra il 3 e il 9 agosto sono i migliori di Dragon Ball Super e probabilmente molto è da ricondursi all'originalità di questa fase, non raccontata nell'anime, e dall'inizio del combattimento finale.

Va notato che i risultati di Dragon Ball Super sono discreti e notevolmente minori rispetto alle hit del settore shonen, tuttavia si sta consolidando su numeri che lo porteranno a una serializzazione abbastanza lunga.