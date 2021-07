Dragon Ball Super: Superhero, Toriyama è fortemente coinvolto nella produzione del film

Finalmente, dopo una lunga attesa, durante il San Diego Comic-Con 2021 è stata mostrata per la prima volta la nuova pellicola di Dragon Ball Super. Intitolata Superhero, presenterà uno stile grafico innovativo e sarà ambientata dopo le vicende di Dragon Ball Super: Broly. A questo film, che uscirà nel 2022, ha collaborato anche Akira Toriyama.

Nel corso dell'evento, la leggendaria voce di Goku, Masako Nozawa, si è unita al producer di TOEI Animation, Norihiro Hayashida, e all'editore di Toriyama, Akio Iyoku, per presentare Dragon Ball Super: Superhero.

La pellicola, in uscita il prossimo anno, presenta una veste grafica rivoluzionaria che sfrutta le nuove tecnologie. Grazie all'uso del 3DCG, i movimenti di Goku e compagni saranno ancora più fluidi, come mostrato in una breve clip animata in cui il protagonista si riscalda con i suoi iconici saltelli. Oltre al breve filmato, di Dragon Ball Super: Superhero sono state svelate alcune immagini, le quali mostrano in anteprima il design di Piccolo, Pan, Crillin e di un personaggio assolutamente inedito.

Durante il panel, Iyoku ha poi spiegato che Akira Toriyama è stato fortemente coinvolto nella produzione del film. "Era profondamente coinvolto anche nell'ultimo film 'Broly', ma questa volta lo è stato ancora di più. Toriyama stava già scrivendo la sceneggiatura di questo film mentre Dragon Ball Super: Broly era ancora in produzione".

Infine, secondo il pensiero di Iyoku, per Akira Toriyama Dragon Ball Super: Superhero è il miglior film del franchise di sempre. E voi cosa ne pensate del nuovo stile adottato dal film? Ecco immagini e trailer di Dragon Ball Super: Superhero. Non perdete, inoltre, le info di Dragon Ball Super: Superhero emerse su V-Jump.