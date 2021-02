Dragon Ball Super: la superiorità di Beerus spingerà Vegeta verso nuovi orizzonti?

Umiliato dalla superiorità dell'Ultra Istinto Perfetto raggiunto dal suo rivale, Vegeta sembrava pronto a farsi da parte, consapevole di non avere la calma necessaria per raggiungere quello stato. Nel nuovo capitolo di Dragon Ball Super, però, Beerus ha dimostrato al Saiyan che esiste un'altra via per raggiungere il potere.

Dopo aver condotto Vegeta lontano da Whis e Goku, Beerus rivela cosa comporterà l'apprendimento di quella tecnica, dimostrando di essere un insegnante brutale. Ma prima di ciò, il Dio della Distruzione interroga il principe sul passato della sua razza e sulla correlazione con Freezer. Un malinconico Vegeta afferma che era "destino dei Saiyan essere spazzati via" e questa risposta fa infuriare Beerus, che distrugge un piccolo pianeta con un sol colpo.



Mentre assale il suo nuovo allievo, il Dio della Distruzione gli insegna: "Finché il dubbio appesantisce la tua anima, questo potere non sarà mai tuo. Ti senti in colpa per i peccati di tutti i Saiyan, terribilmente egocentrico da parte tua, mortale".



Provocandolo ulteriormente, Beerus rivela che è stato lui a dire a Freezer di eliminare tutti i Saiyan. In seguito a queste parole, finalmente arriva la reazione di Vegeta, che trasformandosi in Super Saiyan Blue parte al contrattacco. Tuttavia, i suoi sforzi si rivelano inutili, il dio riesce facilmente a schivare i colpi e a metterlo al tappeto.



A quel punto, Beerus rivela il segreto del suo potere. "La mia mente è sempre incentrata sulla distruzione e su nient'altro. Ecco perché non c'è limite al mio potere. Ascolta. Se vuoi davvero questo potere, dovrai distruggere tutti i pensieri vaganti e ricrearti da zero. Prima della creazione viene la distruzione".



Riuscirà il Saiyan ad accettare questa condizione?