Dragon Ball Super: svelata la copertina del volume 10!

Sembrano passati secoli dalla fine dell'anime di Dragon Ball Super che mise in scena il Torneo del Potere a cui parteciparono Goku e i suoi amici. Il manga è andato oltre quel punto, iniziando a narrare ormai da otto mesi un nuovo arco narrativo, quello del Prigioniero della Pattuglia Galattica, che vede i protagonisti costretti ad affrontare Moro.

Goku e compagni sono ormai da parecchi capitoli su Neo Namec per combattere il nemico che minaccia di distruggere la vita nell'universo e, per vincere, si sono uniti alla Pattuglia Galattica. Proprio questo gruppo di personaggi si ritrova sulla copertina di Dragon Ball Super volume 10, tankobon che sarà messo in vendita in Giappone a partire dal 4 agosto.

Nell'immagine in calce disegnata da Toyotaro si possono vedere Goku e Vegeta con la divisa della Pattuglia Galattica, Moro lo stregone in alto a sinistra e in primo piano Merus, mentre in fondo appaiono altri membri del corpo di difesa spaziale, come Jaco. In questo volume la storia di Dragon Ball Super entrerà nel piano del nuovo arco narrativo, contenendo i capitoli dal 45 al 48 e sarà intitolato "Moro no negai", ovvero "Il desiderio di Moro", lo stesso titolo dell'ultima storia contenuta nella raccolta.

Cosa pensate di questa nuova copertina disegnata da Toyotaro? E in che direzione andrà Dragon Ball Super, dopo gli eventi del capitolo 50?