Dragon Ball Super: svelata la cover a colori del volume 17

Mancano pochi giorni al debutto del nuovo capitolo di Dragon Ball Super, tuttavia già in rete stanno trapelando i primi contenuti dell'ultimo numero della rivista V-Jump. Ad ogni modo, l'edizione di questo mese del magazine sembra inoltre riservare una piacevole sorpresa per gli appassionati.

I primi spoiler del capitolo 78 di Dragon Ball Super hanno aperto le porte alla prossima sfida di Goku e Vegeta che dovranno nuovamente battersi con quello che sembra essere l'ennesimo avversario temibile. In attesa però dell'uscita effettiva della puntata su Manga Plus, attesa il 19 novembre, nel frattempo i lettori stanno ingannando l'attesa grazie ai primi leak della rivista trafugati e condivisi in rete.

Uno di essi, in particolare, mostra direttamente la nuova copertina a colori del volume 17 di Dragon Ball Super, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, e dedicata in pompa magna alla banda conosciuta come Heeters. In basso, più piccoli, spiccano Goku e Vegeta, nelle loro forme in Super Saiyan Blue, mentre fuggono in volo da un Granolah assetato di vendetta. A tal proposito, avete dato un'occhiata al nostro breve speciale che tenta di scovare il livello di combattimento di Granolah?

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova cover disegnata da Toyotaro, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.