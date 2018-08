Dragon Ball Super: svelata la cover del volume 7 del manga

Spuntano in Rete le prime immagini della copertina del volume 7 del manga di Dragon Ball Super: diamo uno sguardo alla cover in calce all'articolo, come sempre dopo il salto.

Il settimo tankobon dell'opera realizzata da Toyotaro e supervisionata da Akira Toriyama sarà disponibile nelle fumetterie e nelle librerie giapponesi a partire dal mese di settembre. In copertina, come potete ammirare dai tweet che vi riportiamo in chiosa, figurano tutti gli dei della distruzione, con il nostro amato lord Beerus che ovviamente occupa una posizione in primo piano.

All'interno del volumetto, dunque, dovremmo assistere ai capitoli dedicati alle prime fasi del Torneo del Potere, con i nostri eroi impegnati nei combattimenti per la sopravvivenza dell'Universo 7. La lettura dell'opera è consigliata a tutti coloro che hanno già visto l'anime, poiché gli eventi della competizione si sono discostati notevolmente da quelli dell'anime televisivo.

Ricordiamo che il manga di Dragon Ball Super è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, che nel mese di ottobre porterà sui nostri scaffali il 5° tankobon dell'opera. Per l'occasione, inoltre, la casa editrice ha annunciato che la serializzazione nostrana diventerà trimestrale e verrà pubblicata una versione con copertina variant del Volume 5.



Voi state seguendo il fumetto di Toyotaro?