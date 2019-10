Dragon Ball Super: svelata la data di uscita del capitolo 54

È stato da pochi giorni pubblicato il capitolo 53 di Dragon Ball Super, nuovo frammento della storia che ci sta tenendo impegnati da un anno. Toyotaro ha lanciato la saga inedita di Moro lo stregone, dimostratosi un avversario duro per Goku e Vegeta. Quando ci sarà il prosieguo di questa fase?

Come al solito, la rivista V-Jump sarà pubblicata in Giappone nella seconda metà del mese, pertanto negli ultimi 10 giorni di novembre vedremo il capitolo 54 di Dragon Ball Super. La data di uscita ufficiale del volume in Giappone è programmata per il 21 novembre, mentre il capitolo arriverà su MangaPlus in inglese e spagnolo e disponibile in Europa il 20 novembre alle ore 16:00.

Vedremo quindi se Gohan riuscirà a tenere testa al misterioso androide 73, il quale era quasi riuscito a sconfiggere Piccolo dopo avergli rubato le tecniche come il Cannone Speciale. Scopriremo anche se Vegeta e Goku sono riusciti ad andare avanti con il loro allenamento, ognuno nei rispettivi luoghi e con i rispettivi compagni.

Dragon Ball Super è un midquel di Dragon Ball, situato tra la sconfitta di Majin Bu e l'ultimo torneo della saga dove fece la sua prima comparsa Ub. Il manga è scritto e disegnato da Toyotaro, con il supporto dell'immancabile sensei Akira Toriyama.