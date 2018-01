Dragon Ball Super: svelata la data di uscita del volume 5 del manga di Toyotaro

In Giappone è da poco uscito il quarto volumetto del manga di, scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, il suo discepolo. Il tankobon arriverà da noi in primavera ma da poche ore conosciamo anche la data di pubblicazione giapponese del quinto numero.

La segnalazione arriva grazie all'edizione nipponica di Amazon, che ha fissato già il pre ordine del kindle del manga: Dragon Ball Super Volume 5 uscirà quindi il 2 marzo 2018. La data di lancio prefissata sul sito riguarda, per adesso, la sola versione digitale del fumetto, ma dovrebbe coincidere comunque con quella del formato cartaceo.

Non si conoscono ancora le informazioni ufficiali sui contenuti o sulla copertina del quinto volume del manga di Dragon Ball Super, ma di certo concluderanno l'arco narrativo di Future Trunks con i capitoli finali della battaglia tra Goku, Vegeta Trunks e Zamasu, ormai fuso in un unico essere dopo l'unione con Black Goku tramite gli orecchini Potara.

Nel volumetto dovremmo anche vedere i capitoli iniziali che fanno da preludio alla Saga della Sopravvivenza degli Universi, e dunque al Torneo del Potere: proprio nelle ultime ore è stato reso noto il capitolo 32, nel quale abbiamo evidenziato più di qualche differenza rispetto all'anime, con diversi personaggi e situazioni inedite.

In Italia manca ancora il quarto volumetto, che sarà pubblicato ad aprile da Star Comics. Vi ricordiamo, inoltre, che da oggi è disponibile sulle nostre pagine la recensione di Dragon Ball FighterZ, il nuovo videogioco targato Bandai Namco e sviluppato da Arc System Works in uscita il prossimo 26 gennaio su Playstation 4, Xbox One e PC.

Vi ricordiamo che è stata pubblicata la recensione di Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di DBZ e DB Super in uscita su PS4, Xbox One e PC il 25 Gennaio 2018